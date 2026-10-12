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14:08

San Carlos y Peñarol de San Carlos comparten la punta del Clausura de la Liga Mayor

Ambos equipos suman siete puntos tras disputarse la tercera fecha del campeonato. Libertad aparece como escolta con seis unidades, mientras que Punta del Este se mantiene en la pelea.

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La tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Mayor de Maldonado dejó a San Carlos y Peñarol de San Carlos como líderes de la tabla de posiciones.

San Carlos y Peñarol de San Carlos no se sacaron diferencias, en uno de los partidos destacados de la jornada.

Por su parte, Libertad cayó 3 a 2 frente a Artigas Juniors, en un encuentro que tuvo cinco goles. Jony Artigas, en dos oportunidades, y Lucas Mastracucci marcaron para el ganador, mientras que Rodrigo Pérez y Facundo Suárez, de penal, anotaron para Libertad.

Punta del Este venció 2 a 1 a Alianza Cinco, con tantos de Ignacio Bayeto y Jonathan Alba. Benjamín Pereira había abierto el marcador para el conjunto de Alianza Cinco.

En los restantes encuentros, Ituzaingó superó 2 a 1 a Atlético Fernandino los goles convertidos por Agustín Sosa y Agustín Noguez para el verde peninsular, para Atlético convirtió Bruno Lomiento .
Defensor derrotó 1 a 0 a Charrúas con gol convertido por Agustín Lacabanne y Barrio Perlita perdió 4 a 0 con Colón.

Con estos resultados, San Carlos y Peñarol de San Carlos encabezan las posiciones con siete unidades, seguidos por Libertad con seis y Punta del Este con cinco. Colón, Artigas Juniors e Ituzaingó suman cuatro puntos cada uno.


Foto: Club Ituzaingó
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