San Carlos y Peñarol de San Carlos comparten la punta del Clausura de la Liga Mayor

La tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Mayor de Maldonado dejó a San Carlos y Peñarol de San Carlos como líderes de la tabla de posiciones.



San Carlos y Peñarol de San Carlos no se sacaron diferencias, en uno de los partidos destacados de la jornada.



Por su parte, Libertad cayó 3 a 2 frente a Artigas Juniors, en un encuentro que tuvo cinco goles. Jony Artigas, en dos oportunidades, y Lucas Mastracucci marcaron para el ganador, mientras que Rodrigo Pérez y Facundo Suárez, de penal, anotaron para Libertad.



Punta del Este venció 2 a 1 a Alianza Cinco, con tantos de Ignacio Bayeto y Jonathan Alba. Benjamín Pereira había abierto el marcador para el conjunto de Alianza Cinco.



En los restantes encuentros, Ituzaingó superó 2 a 1 a Atlético Fernandino los goles convertidos por Agustín Sosa y Agustín Noguez para el verde peninsular, para Atlético convirtió Bruno Lomiento .

Defensor derrotó 1 a 0 a Charrúas con gol convertido por Agustín Lacabanne y Barrio Perlita perdió 4 a 0 con Colón.



Con estos resultados, San Carlos y Peñarol de San Carlos encabezan las posiciones con siete unidades, seguidos por Libertad con seis y Punta del Este con cinco. Colón, Artigas Juniors e Ituzaingó suman cuatro puntos cada uno.





Foto: Club Ituzaingó

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