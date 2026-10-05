El certamen "Del Saber" busca rescatar la identidad de Maldonado, destacó su organizador

El director general de Cultura Andrés Rapetti, manifestó que la motivación de este proyecto es aportarle valor al rico patrimonio del departamento y su historia regional.



Asimismo celebró la oportunidad de crear un ciclo integral, donde las nuevas generaciones puedan apropiarse de materiales y generar sus propios conocimientos.



Rapetti destacó que ese círculo de generación de conocimientos, comenzó con la presentación del Centro de Estudios Históricos de Maldonado (CEHM) el pasado 1º de septiembre, y posteriormente con el lanzamiento del combate de la Loma de Ortiz.



El jerarca se congratuló de que se cierra con una instancia competitiva dirigida a jóvenes adolescentes, donde el foco de los hechos a evaluar estará centrado predominantemente en el combate anteriormente mencionado, que tuvo lugar en el Municipio de San Carlos.



También adelantó que en próximas ediciones, el eje temático del certamen irá recorriendo hechos históricos de distintos municipios, en el afán de construir un verdadero certamen de “Saber Maldonado” descentralizando el conocimiento.



En tanto Diego Hernández, director de Semanario Realidad y periodista de FM GENTE, destacó la respuesta de las distintas instituciones educativas y, particularmente, el ímpetu de los estudiantes por participar de esta búsqueda de identidad que es la intención el concurso.



Respecto al formato del certamen, son 10 las instituciones participantes hasta el momento resultantes de una preselección dentro de cada institución, con la posibilidad de que se sumen más. La semifinal del concurso se desarrollará en el excine de San Carlos el 15 de octubre y la final en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo el 22 de octubre. Ambas instancias serán a partir de las 14:00 horas con televisación en vivo por Canal 2.



La iniciativa se remonta al año 2005 en el liceo Nº 4 junto a lo que fue en su momento Realidad Semanal.



El lanzamiento del evento se realizó el pasado martes 15 de setiembre en la Casa de la Cultura con la presencia del director de Educación César López, Andrés de León de Patrimonio, y Valentín Trujillo de Programación Cultural, entre otras autoridades.

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