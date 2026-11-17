Oriundo de Maldonado, Paccot cuenta con una extensa trayectoria en la natación. Debutó internacionalmente en aguas abiertas en 2014 y obtuvo títulos nacionales en piscina en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros libres.
Uno de los momentos mas destacados de su carrera ha sido su participación en el Mundial de Gwangju 2019, donde compitió en las distancias de 5, 10 y 25 kilómetros. De esta manera, se convirtió en el primer nadador uruguayo en completar las tres pruebas de aguas abiertas en un mismo campeonato mundial.