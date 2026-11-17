Maximiliano Paccot tuvo una destacada actuación en la Final Mundial de Oceanman 2026, que se desarrolló en Miches, República Dominicana. El deportista uruguayo finalizó en el cuarto puesto de la clasificación general de los 10 kilómetros y obtuvo la medalla de plata en su categoría, M30-39.



Oriundo de Maldonado, Paccot cuenta con una extensa trayectoria en la natación. Debutó internacionalmente en aguas abiertas en 2014 y obtuvo títulos nacionales en piscina en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros libres.



Uno de los momentos mas destacados de su carrera ha sido su participación en el Mundial de Gwangju 2019, donde compitió en las distancias de 5, 10 y 25 kilómetros. De esta manera, se convirtió en el primer nadador uruguayo en completar las tres pruebas de aguas abiertas en un mismo campeonato mundial.

Firma editorial: Redacción FM GENTE