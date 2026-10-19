Hoy se firma comodato entre ANEP y AFE para el nuevo liceo de San Carlos que albergará a 600 estudiantes

La firma del convenio se realizará a las 15:30 horas en el Liceo N.º 1 “Presbítero Mariano Solar”, ubicado en Melchor Maurente y Treinta y Tres, en San Carlos.



Mediante este acuerdo, AFE cederá a la ANEP el uso de un predio de 2.800 metros cuadrados donde se levantará el nuevo centro educativo, cuya construcción estará a cargo del Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE).



El futuro Liceo N.º 3 tendrá capacidad para recibir a 600 estudiantes y ofrecerá Educación Básica Integrada en dos turnos, lo que permitirá ampliar la oferta de enseñanza secundaria en San Carlos.



NUEVAS AULAS, LABORATORIOS Y ESPACIO DEPORTIVOS



El proyecto contempla la construcción de un edificio con nueve aulas, además de laboratorios de informática y tecnología, biología y química, y física. También contará con una cancha polideportiva abierta, espacios comunes para los estudiantes, sala docente, sala de reuniones, áreas destinadas a las adscripciones y servicios higiénicos.



La infraestructura será diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento y la participación de todas las personas.



UNA INVERSIÓN DE 107 MILLONES DE PESOS



La construcción del nuevo liceo representa una inversión superior a los 107 millones de pesos y constituye una ampliación de la infraestructura pública destinada a la enseñanza media en San Carlos, según revelaron en la comunicación las autoridades de ANEP.



El acuerdo entre ANEP y AFE permitirá disponer formalmente del terreno necesario para concretar el proyecto. La firma del comodato constituye un paso fundamental para avanzar en la construcción del Liceo N.º 3, una obra que permitirá aumentar la capacidad educativa de San Carlos y ofrecer nuevas instalaciones para cientos de estudiantes de la ciudad y su zona de influencia.



Por el momento, no se ha informado la fecha prevista para el comienzo de las obras ni el plazo estimado para su finalización.

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