La RAP fortalece la atención sanitaria en localidades rurales de Maldonado

RAP de Maldonado continúa desarrollando un dispositivo que funciona desde 2016 y permite acercar servicios de salud a localidades del departamento que, en general, cuentan con menos de 500 habitantes y presentan dificultades de acceso a los centros asistenciales.



La responsable de la RAP Maldonado, Alejandra Paulo, estuvo en La Contratapa de la Revista de FM Gente, donde explicó el funcionamiento de esta iniciativa y las prestaciones que se brindan en las distintas comunidades.



El equipo está conformado por médicos de familia y comunidad, enfermeros y otros integrantes del área de la salud, que concurren a los centros comunales de las localidades para realizar diferentes acciones asistenciales. Las visitas se desarrollan con una frecuencia quincenal o mensual, dependiendo de cada lugar.



Durante las jornadas se realizan controles de embarazo de baja complejidad, seguimiento de niños, adultos y adultos mayores, extracciones de sangre y coordinación de estudios, además de otras prestaciones. También se desarrollan actividades con escuelas, UTU, liceos y otras instituciones de las comunidades.



Paulo señaló que los principales problemas de salud detectados son similares a los que se presentan en las zonas urbanas, entre ellos enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, sobrepeso y consumo problemático de sustancias.



En este último caso, explicó que se trabaja en coordinación con otros dispositivos, como Ciudadela, la Junta Nacional de Drogas, los equipos de salud mental y los grupos de cesación de tabaquismo que funcionan en Aiguá .



Uno de los objetivos centrales de la ronda es facilitar el acceso a la medicación. Los pacientes pueden solicitar sus tratamientos crónicos y recibirlos durante las sucesivas visitas del equipo, evitando traslados de mayor distancia para retirar los medicamentos.



También se incorporó la telemedicina como herramienta para mejorar el acceso a especialistas. A través de la historia clínica electrónica, los profesionales pueden coordinar interconsultas y, mediante la modalidad de tele salud, conectarse con especialistas que se encuentran en otros puntos.



Según explicó Paulo, esta herramienta se encuentra en desarrollo en cerca del 90% de las policlínicas de la Red de Atención Primaria y ha permitido también abordar listas de espera.



Las localidades que forman parte del recorrido son Los Talas, Pueblo Edén, Punta Negra, Estación Las Flores, Cerros Azules, Balneario Solís, Nueva Carrara, Gerona, Garzón y Solís Grande.



La frecuencia de las visitas varía según cada localidad algunas reciben al equipo cada quince días y otras una vez al mes.



El servicio funciona durante todo el año, aunque durante los períodos de licencia de los profesionales puede disminuir la frecuencia, procurando mantener la continuidad de los procesos asistenciales.



Para realizar consultas o coordinar una atención con el equipo de Rondas Rurales está disponible el teléfono 091 426 247.



Foto: Intendencia de Maldonado

Volver atrás