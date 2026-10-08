Frente Amplio pide explicaciones a la Intendencia por la concesión de las terminales a la empresa Ciemsa y el futuro de Punta del Este

El edil departamental del Frente Amplio Juan Urdangaray presentó un pedido de informes a la Intendencia de Maldonado para conocer detalles de la reciente adjudicación de la explotación y mantenimiento de las terminales de Maldonado, San Carlos, Punta del Este y Piriápolis, así como los planes existentes para las de Pan de Azúcar y Aiguá.



El planteo fue presentado en las últimas horas ante la Junta Departamental. Surge luego de que, mediante la Resolución Nº 07469/2026, la Intendencia adjudicara a Construcciones e Instalaciones Electromecánicas S.A. (Ciemsa) la Licitación Abreviada Nº 1002/2026 para la utilización, explotación, puesta en valor y mantenimiento de las cuatro principales terminales del departamento.



Uno de los puntos planteados por Urdangaray apunta directamente al proceso de adjudicación. El edil solicita conocer qué puntaje obtuvo cada una de las empresas que participaron de la licitación en los diferentes aspectos utilizados para evaluar las ofertas.



También reclama una copia completa del expediente administrativo Nº 2026-88-01-00938 y pregunta si se conformó una denominada “pieza aparte” prevista en la resolución de adjudicación. En caso afirmativo, solicita acceder al informe de la Dirección de Asesoría Jurídica y a las actuaciones posteriores.



El pedido incorpora además la situación de las terminales de Aiguá y Pan de Azúcar, que no aparecen entre las cuatro incluidas en la adjudicación a Ciemsa.



En particular, Undagaray pone el foco en las condiciones de infraestructura de la terminal de Pan de Azúcar y recuerda que en setiembre de 2025 ya había presentado un pedido de informes sobre su situación que, según señala, todavía no fue respondido.



Ahora pregunta qué previsiones tiene la Intendencia para su mantenimiento, reparación y puesta en condiciones de funcionamiento.



PUNTA DEL ESTE Y LOS ÓMNIBUS INTERDEPARTAMENTALES



Otro de los puntos centrales está relacionado con el futuro funcionamiento de la Terminal de Punta del Este y la posibilidad de que los servicios interdepartamentales dejen de ingresar allí durante el actual período de gobierno.



El edil recuerda que las líneas interdepartamentales son autorizadas y reguladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y pregunta expresamente si una eventual decisión en ese sentido fue acordada o coordinada con el ministerio.



También quiere saber si esa posible modificación ya había sido contemplada cuando se adjudicó la explotación de las terminales.



El planteo introduce además un aspecto económico: Undagaray consulta si la Intendencia evaluó qué impacto tendría sobre la concesión una disminución o eliminación de los servicios interdepartamentales que llegan a Punta del Este, particularmente en relación con el canon y la cantidad de toques de andén.



De esta manera, el Frente Amplio busca que la administración departamental detalle no solamente las condiciones en las que fue adjudicada la explotación de las principales terminales, sino también qué modelo de funcionamiento proyecta para Punta del Este y qué ocurrirá con las terminales que quedaron fuera de la concesión.

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