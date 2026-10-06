COT interpuso recursos contra la Intendencia por la concesión de las cuatro terminales a la empresa Ciemsa

La empresa de transporte COT interpuso recursos administrativos contra la Intendencia de Maldonado por la concesión de las cuatro terminales del departamento - Maldonado, San Carlos, Punta del Este y Piriápolis - a la empresa de construcción Ciemsa.



La licitación N° 1002/2026 fue concedida hace aproximadamente un mes y refiere a la explotación, puesta en valor y mantenimiento de las terminales de ómnibus mencionadas.



La empresa considera que la evaluación "no reflejó los méritos" de su propuesta y cuestiona "las puntuaciones recibidas en los distintos aspectos evaluados". COT ofreció un canon anual de $ 1.800.000, frente a los $ 400.000 de la adjudicataria, y se comprometió a realizar obras que requerirán una inversión estimada superior a $ 35,6 millones. En este punto Ciemsa ofreció un valor superior, proponiendo obras por poco más de $ 39,0 millones.



COT también cuestiona que la adjudicataria es “una empresa constructora sin antecedentes en el rubro” y que por esta razón "sorprende sobremanera” que la Intendencia le haya otorgado cero puntos en el apartado de administración y explotación de terminales, a pesar de contar con casi 80 años de trayectoria en el transporte de pasajeros y el manejo de terminales.



“Respetamos a la Intendencia de Maldonado y compartimos sus objetivos de mejorar la imagen, el confort y la calidad del servicio de las terminales. Precisamente por eso, la evaluación merece ser revisada en profundidad”, afirmó Alexandra Sánchez, presidenta de COT SA.



LA PROPUESTA DE COT



Se denomina Sistema Uno y plantea integrar las terminales de Maldonado, Piriápolis, Punta del Este y San Carlos bajo un único modelo de gestión.



En las cuatro terminales, el proyecto incluye la reparación y adecuación de la infraestructura edilicia; un sistema de videovigilancia IP con cámaras Full HD y visión nocturna en salas de espera, andenes, accesos, boleterías y zonas de equipaje, y la modernización de los sistemas de protección contra incendios.



En materia ambiental, prevé el reemplazo de todas las luminarias por tecnología LED, con una reducción estimada del 20 % en el consumo de iluminación; estaciones de clasificación de residuos, con retiro y reciclaje a cargo de una empresa habilitada; pinturas y revestimientos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, y aireadores, sistemas de doble descarga y sensores de presencia en los baños renovados.



Para los pasajeros, la propuesta incorpora wifi gratuito, pantallas LED con software de gestión, estaciones de carga para celulares, audio IP, lockers para equipaje y un canal de información vía WhatsApp. Además, contempla iniciativas con la comunidad: el programa “La Terminal y los Chicos”, de visitas guiadas para escuelas; exposiciones de artistas departamentales y pasantías para jóvenes locales.

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