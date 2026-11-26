Con corazón, orden y cabeza, los dirigidos por Gerardo Jauri consiguieron su séptimo triunfo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2027.



Uruguay impuso condiciones desde el comienzo del encuentro, con una sólida actuación defensiva y efectividad en ataque, que le permitieron cerrar el primer cuarto por 24 a 13.



En el segundo período, la Celeste amplió la diferencia con destacadas actuaciones de Santiago Vescovi, Gonzalo Iglesias y Pablo Gómez, para marcharse al descanso con una ventaja de 42 a 26.



Tras el entretiempo, Canadá incrementó la intensidad defensiva y logró descontar, aunque Uruguay sostuvo la diferencia y terminó el tercer cuarto arriba por 59 a 47.



En el último período, los norteamericanos llegaron a colocarse a cuatro puntos a falta de 32 segundos para el cierre. Joaquín Rodríguez fue determinante en los instantes finales, convirtiendo dos tiros libres y una volcada para asegurar el triunfo celeste por 84 a 78.



Canadá llegó a Montevideo con ocho victorias consecutivas, mientras que Uruguay acumula siete triunfos y dos derrotas, sufridas ante Argentina y Bahamas.



Además, la selección uruguaya volvió a vencer al conjunto norteamericano después de 17 años.



El próximo compromiso será este domingo 29 de noviembre, a las 21:10 horas, cuando Uruguay visite a Puerto Rico. De conseguir una victoria, asegurará su clasificación al Mundial sin depender de otros resultados.



La última participación de Uruguay en una Copa del Mundo de básquetbol fue en España 1986.



Foto: FUB

Firma editorial: Redacción FM GENTE