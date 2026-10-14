Realizan homenajes el destacado ciclista fernandino Thomas Silva Coussan

Hoy a la hora 19.00, en la sala vip del estadio Domingo Burgueño, será homenajeado por la Intendencia de Maldonado, en tanto que la semana próxima un reconocimiento similar será realizado por la Junta Departamental.



En la sesión de anoche, el edil blanco Pablo Braganza propuso que, ante la presencia del destacado deportista en Maldonado, se le realice un homenaje que quedó pautado para la hora 20.00 del martes 20.



Thomas Silva se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa de una Gran Vuelta (etapa 2 del Giro de Italia 2026), y vistió la icónica malla rosa de líder.



Ganó la general de la Arctic Race de Noruega y hace pocas semanas obtuvo la medalla de Oro en prueba de ruta en los Juegos Suramericanos (Odesur), disputados en Santa Fe, argentina.

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