Maldonado dominó los podios en una multitudinaria jornada de automovilismo y motocross

Los representantes locales tuvieron una destacada actuación y cosecharon numerosos podios en distintas categorías, confirmando el buen momento que atraviesa el automovilismo de tierra del departamento.



En Karting, el podio fue íntegramente fernandino, con Facundo Altez en el primer lugar, seguido por Richard Da Silva y Marcelo Villegas.

La supremacía local también se repitió en Karting D2, donde Hernán Silvera se quedó con la victoria, mientras que Adrián González fue segundo y Franco Molina completó el podio.



En Plataformas, nuevamente los tres primeros lugares quedaron en manos de pilotos de Maldonado. Guillermo Díaz ganó la competencia, Jorge Umpiérrez terminó segundo y Felipe Bautel ocupó la tercera posición.

Umpiérrez volvió a destacarse en Plataformas D2, donde consiguió la victoria. El podio lo completaron Víctor Sáez, en segundo lugar, y Franco Bautel, tercero.

La presencia de los pilotos locales también se hizo notar en Carcross, categoría en la que Ricardo Hill, Pedro Reyes y Gustavo Prudente lograron subir al podio.



La actividad convocó a más de 1.500 personas en el Polideportivo Motor Maldonado, que disfrutaron de un fin de semana marcado por la velocidad, la competencia y el espectáculo del automovilismo y el motocross.



Con una importante cosecha de posiciones de privilegio, los pilotos de Maldonado volvieron a demostrar su fortaleza como locales y fueron protagonistas de una verdadera fiesta del deporte motor.

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