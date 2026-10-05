Maldonado dominó los podios en una multitudinaria jornada de automovilismo y motocross

En Karting, el podio fue íntegramente fernandino, con Facundo Altez en el primer lugar, seguido por Richard Da Silva y Marcelo Villegas.
La supremacía local también se repitió en Karting D2, donde Hernán Silvera se quedó con la victoria, mientras que Adrián González fue segundo y Franco Molina completó el podio.
En Plataformas, nuevamente los tres primeros lugares quedaron en manos de pilotos de Maldonado. Guillermo Díaz ganó la competencia, Jorge Umpiérrez terminó segundo y Felipe Bautel ocupó la tercera posición.
Umpiérrez volvió a destacarse en Plataformas D2, donde consiguió la victoria. El podio lo completaron Víctor Sáez, en segundo lugar, y Franco Bautel, tercero.
La presencia de los pilotos locales también se hizo notar en Carcross, categoría en la que Ricardo Hill, Pedro Reyes y Gustavo Prudente lograron subir al podio.
La actividad convocó a más de 1.500 personas en el Polideportivo Motor Maldonado, que disfrutaron de un fin de semana marcado por la velocidad, la competencia y el espectáculo del automovilismo y el motocross.
Con una importante cosecha de posiciones de privilegio, los pilotos de Maldonado volvieron a demostrar su fortaleza como locales y fueron protagonistas de una verdadera fiesta del deporte motor.