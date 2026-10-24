Maldonado reúne a deportistas trasplantados de siete países en los primeros Juegos Panamericanos: una celebración del deporte y la vida

Más allá de los resultados y las medallas, el acontecimiento tiene un profundo significado humano. Cada uno de los participantes representa una historia de lucha, espera, superación y una nueva oportunidad de vida gracias a la donación de órganos.



La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, representantes de las delegaciones participantes y responsables de la organización.



En representación del intendente Miguel Abella, el prosecretario general de la Intendencia de Maldonado, Martín Hualde, destacó la importancia de recibir por primera vez una competencia panamericana de estas características.



Señaló que el encuentro tiene una dimensión que trasciende lo estrictamente deportivo, ya que detrás de cada participante existe una historia personal y un enorme esfuerzo para superar dificultades de salud.



Hualde dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras y expresó su deseo de que disfruten tanto de las competencias como de su estadía en Maldonado.



También reconoció el trabajo honorario de los organizadores, cuyo compromiso permitió concretar el acontecimiento, y aseguró que este tipo de iniciativas continuará contando con el respaldo del gobierno departamental.



MÁS DE 1.800 TRANSPLANTADOS EN URUGUAY EN LA ÚLTIMA DÉCADA Más de 1.800



La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, participó de la inauguración y destacó la importancia de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a los trasplantes de órganos.



Durante su intervención informó que, en los últimos diez años, el Fondo Nacional de Recursos financió 1.821 trasplantes, de acuerdo con las cifras presentadas.



Entre los procedimientos mencionados se encuentran trasplantes de riñón, corazón, hígado y pulmón, tanto en pacientes adultos como pediátricos.



La secretaria de Estado sostuvo que acompañar estos Juegos Panamericanos también representa un compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud y con la continuidad de las políticas que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes.



Lustemberg destacó especialmente que en Uruguay el acceso a tratamientos de alta complejidad no depende exclusivamente de la capacidad económica de quienes los necesitan.



"Este es el valor de las políticas públicas sostenidas en el tiempo y de una sociedad comprometida", afirmó.



El presidente de Alianza de Pacientes Uruguay, José Fernández, expresó su satisfacción por la realización de estos primeros Juegos Panamericanos y aseguró que representan el cumplimiento de un sueño para la organización.



Fernández sostuvo que la actividad física constituye una de las mejores maneras de demostrar las posibilidades de recuperación y bienestar que existen después de recibir un órgano.



También hizo referencia a la incertidumbre que atraviesan los pacientes mientras esperan un trasplante y a la importancia de promover una mayor conciencia social sobre la donación.



"Nosotros los trasplantados sabemos lo que es esperar y sabemos que es peor la espera que la incertidumbre, por eso tenemos que ser los pastores por la donación y el trasplante", expresó.



Sus palabras reflejaron uno de los mensajes centrales del encuentro: fomentar la donación de órganos y transmitir esperanza a quienes actualmente se encuentran aguardando una intervención.



MALDONADO ELEGIDO POR SU INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



Los organizadores explicaron que la elección de Maldonado como sede respondió a una combinación de factores, entre ellos la disponibilidad de instalaciones deportivas, las condiciones climáticas y la infraestructura de servicios.



La cercanía del aeropuerto internacional, la oferta hotelera y la experiencia del departamento en la organización de acontecimientos deportivos fueron otros de los aspectos considerados.



Sin embargo, desde Alianza de Pacientes Uruguay destacaron especialmente el compromiso de la comunidad local.



Para desarrollar los Juegos se promovió la participación de emprendedores, trabajadores y voluntarios del departamento, procurando que el evento también genere oportunidades de integración y actividad económica.



Los Juegos Panamericanos de Trasplantados tienen como finalidad promover el deporte, pero también sensibilizar a la población sobre la importancia de donar órganos.



Para muchos participantes, competir representa mucho más que alcanzar una marca o subir a un podio. Significa demostrar que pudieron superar una enfermedad grave y recuperar proyectos personales que en algún momento parecían imposibles.



El encuentro también permite compartir experiencias entre pacientes de diferentes países, fortalecer vínculos y difundir información sobre la importancia de los trasplantes y los tratamientos posteriores.



La actividad culminará este domingo 25 de octubre, dejando en Maldonado un mensaje que trasciende las fronteras y las competencias deportivas: la donación de órganos puede transformar vidas, devolver oportunidades y permitir que cientos de personas vuelvan a proyectar su futuro.



Los primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados representan así una celebración del deporte, la solidaridad y, fundamentalmente, de la vida.

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