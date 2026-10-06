Ministerio del Interior emitió un comunicado por ola de hurto de cables: siete condenados en dos meses

En el comunicado señalaron que, entre setiembre y lo que va de octubre, siete personas han sido condenadas por robar cableado, mientras que hay una persona formalizada y otras dos detenidas por el mismo delito. Las penas impuestas oscilan entre los seis y ocho meses de libertad a prueba.
En el escrito remarcaron el fuerte impacto social de estas maniobras que provocan cortes de luz, internet y telefonía de los vecinos afectados. “Constituye una problemática que afecta directamente a la comunidad, generando perjuicios tanto a los servicios como a vecinos y empresas”, manifestaron.
Finalmente, aseguraron que “se continúa trabajando intensamente para abordar esta problemática” y que el objetivo es “atacar de manera firme este delito, identificar a quienes participan en estas maniobras y llevar adelante las actuaciones correspondientes ante la Justicia”.
Foto: Ministerio del Interior