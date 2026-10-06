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robo de cables, ola de hurtos, condenas
Policiales y Judiciales
17:00

Ministerio del Interior emitió un comunicado por ola de hurto de cables: siete condenados en dos meses

FM GENTE reportó múltiples casos de robos de cables en los últimos meses.

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El hurto de cables está bajo la lupa del Ministerio del Interior que este martes emitió un comunicado informando que la Jefatura de Policía de Maldonado viene desarrollando “un trabajo sostenido para prevenir, investigar y esclarecer este tipo de hechos”.

En el comunicado señalaron que, entre setiembre y lo que va de octubre, siete personas han sido condenadas por robar cableado, mientras que hay una persona formalizada y otras dos detenidas por el mismo delito. Las penas impuestas oscilan entre los seis y ocho meses de libertad a prueba.

En el escrito remarcaron el fuerte impacto social de estas maniobras que provocan cortes de luz, internet y telefonía de los vecinos afectados. “Constituye una problemática que afecta directamente a la comunidad, generando perjuicios tanto a los servicios como a vecinos y empresas”, manifestaron.

Finalmente, aseguraron que “se continúa trabajando intensamente para abordar esta problemática” y que el objetivo es “atacar de manera firme este delito, identificar a quienes participan en estas maniobras y llevar adelante las actuaciones correspondientes ante la Justicia”.


Foto: Ministerio del Interior
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