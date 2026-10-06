Una mujer fue condenada por violación de domicilio y tráfico de arma de fuego

La conductora, identificada posteriormente como Fany Gissel Martínez Vázquez, detuvo su marcha frente a una vivienda ubicada sobre la calle Isla de Flores e ingresó al predio, saliendo segundos después, informó Jefatura a FM GENTE.
Los agentes interceptaron a la mujer al tiempo que ingresaron a la casa, con autorización de la propietaria. Allí localizaron una bolsa de nylon que contenía dos armas de fuego.
Ante esta situación, la mujer de 27 años y poseedora de antecedentes penales, fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, este lunes 5, fue condenada en el Juzgado Letrado de 4.o Turno como autora de un delito de violación de domicilio, un delito de tráfico de arma de fuego y un delito de porte de armas por reincidente, a la pena de 10 meses de prisión.