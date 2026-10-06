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condenada, armas de fuego, calle isla de flores
Policiales y Judiciales
13:46

Una mujer fue condenada por violación de domicilio y tráfico de arma de fuego

Fue detenida por el PADO cuando realizaba un operativo de prevención.

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Una mujer circulaba en una moto sin matrícula, lo que llamó la atención de policías del PADO que realizaban un operativo de prevención en la jurisdicción de Seccional Sexta, el pasado 3 de octubre.

La conductora, identificada posteriormente como Fany Gissel Martínez Vázquez, detuvo su marcha frente a una vivienda ubicada sobre la calle Isla de Flores e ingresó al predio, saliendo segundos después, informó Jefatura a FM GENTE.

Los agentes interceptaron a la mujer al tiempo que ingresaron a la casa, con autorización de la propietaria. Allí localizaron una bolsa de nylon que contenía dos armas de fuego.

Ante esta situación, la mujer de 27 años y poseedora de antecedentes penales, fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, este lunes 5, fue condenada en el Juzgado Letrado de 4.o Turno como autora de un delito de violación de domicilio, un delito de tráfico de arma de fuego y un delito de porte de armas por reincidente, a la pena de 10 meses de prisión.
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