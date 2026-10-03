Mujer que rompe semáforos tiene requisitoria: autoridades departamentales apuntan contra la demora del Poder Judicial

La mujer denunciada reiteradamente por romper los semáforos de la intersección de la Avenida Lussich y Messina tiene requisitoria, según confirmaron a FM GENTE autoridades departamentales.



La situación volvió a repetirse este sábado, sobre el mediodía, cuando la mujer nuevamente rompió los semáforos ubicados en esa esquina, de acuerdo con lo informado a esta emisora.



El caso comenzó hace algunos meses y los vecinos del barrio Maldonado Park aseguran que la situación se volvió cada vez más compleja. Además de los daños a los semáforos, denuncian que la mujer también quema el contenedor ubicado en el lugar.



“Hace unos meses que empezó esto, ella no era así, no sé lo que pasó”, relató uno de los vecinos a FM GENTE, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.



En las últimas semanas también se sumaron denuncias por amenazas. El pasado martes, uno de los vecinos realizó una nueva denuncia contra la mujer, la sexta en apenas un mes, luego de recibir, según su relato, amenazas de que incendiarían su vivienda.



Los vecinos también señalaron que anteriormente habría amenazado a otros residentes utilizando un destornillador.



Ante la reiteración de los episodios, las autoridades departamentales consultadas por FM GENTE señalaron que la mujer tiene requisitoria y apuntaron además contra la demora del Poder Judicial para avanzar sobre el caso.



Por su parte, varios vecinos de la zona apuntaron contra la Policía ante reiterados llamados donde hicieron caso omiso.



La mujer se presentó días atrás en FM GENTE para brindar su versión de los hechos y se identificó como “la muchacha que rompe el semáforo”.

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