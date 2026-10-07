Problemática de animales sueltos: proponen plan que incluya campañas de concientización, multas y chipeo

La Comisión de Tenencia Responsable de la Junta Departamental trabaja en un plan de acción para abordar la problemática de animales sueltos en el departamento.



En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, el presidente de la comisión Luis Artola señaló que el plan consta de dos etapas: una primera fase de concientización y notificación formal a los dueños, y una segunda instancia más severa si la primera no prospera.



"El 99% de los equinos y vacunos tienen dueños, por no decir el 100%", enfatizó el edil. "Si la campaña de concientización y notificación a los propietarios de equinos y vacunos no funciona, se irá a lo que nadie quiere, que es al secuestro de los animales. Serán trasladados a dependencias municipales, policiales o campos estatales", señaló.



La propuesta apunta a que los propietarios presenten la documentación correspondiente para poder retirar los animales, al tiempo que deberán abonar una multa.



“En eso venimos trabajando ya hace mucho. El tema de las jaurías también se viene trabajando desde la Policía, la Intendencia y el propio Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), lo que pasa es que es desbordante”, manifestó.



El presidente de la comisión relató una escena que constató personalmente en un trayecto hacia San Carlos: "Entre la ruta 39 y donde se va a edificar el puente El Guerrero, había más de 20 perros sueltos. Es una locura".



“Acá no podemos echar la culpa uno a otro, es una culpa compartida, en la cual hay que trabajar. Falta mucha educación en el tema”, consideró.



Artola señaló que, aunque se está lejos de alcanzar una solución, “por algo hay que empezar”. “Porque si no, la otra opción es poner una perrera y nadie la va a querer. Quiero ver quién se atreve a decir que hay que poner una perrera”.



Asimismo el edil manifestó que uno de los caminos posibles es la obligatoriedad del chipeo (implantación bajo la piel de un microchip identificatorio que funciona como una cédula de identidad permanente para perros y gatos). El chipeo permitiría identificar al dueño del animal y poder aplicar sanciones.



La Junta Departamental, por iniciativa de esta comisión, aprobó semanas atrás convocar a las máximas autoridades del INBA, a su presidente Esteban Vieta y su director ejecutivo Álvaro Buscarons. Artola anunció que solicitarán recursos para Maldonado para abordar esta situación. “La idea es que el INBA realmente se ponga a trabajar y fuertemente”.







Foto: imagen de archivo

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