Robó dos comercios en un día y entró a una casa para llevarse los celulares

Además de este delito, el hombre cuenta con varios más en su historial, la mayor cantidad de ellos los cometió en junio. En ese mes intentó robar una casa y hurtó tres comercios, uno el día 17 y dos el 27.
Tras esos robos, la Fiscalía emitió la requisitoria del sujeto identificado como Carlos Facundo Enriquez González, de 30 años y poseedor de varios antecedentes penales.
Finalmente, policías del PADO lo avistaron en el barrio La Falda. Tras su detención y la comparecencia ante el Juzgado, fue condenado a 17 meses de prisión por seis delitos de hurto, dos de ellos agravados y uno en grado de tentativa.