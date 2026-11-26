En este escenario, Rodrigo Zeballos será uno de los grandes protagonistas. Al frente del Zeballos Rally Team, competirá con su Citroën C3 Rally2, acompañado por el navegante argentino Diego Cañoti y con la asistencia técnica de GP Motorsport y su propio equipo.
El desafío es histórico: Zeballos buscará convertirse en la cuarta tripulación uruguaya en ganar el Rally del Atlántico, a lo largo de sus 31 ediciones.
La preparación para esta competencia fue intensa y se desarrolló durante todo el año, participando en diferentes pruebas de la región, especialmente en el Rally de Argentina, con el objetivo de medirse ante los mejores exponentes del automovilismo sudamericano y llegar con el máximo nivel competitivo.
La prueba contará con representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y México, entre otros países, y se estima la participación de entre 65 y 70 tripulaciones, además de una importante convocatoria de público.
Para Rodrigo Zeballos y su equipo, el objetivo está claro: representar a Uruguay al máximo nivel y luchar por una victoria que puede escribir una nueva página en la historia del automovilismo internacional.