El Rally del Atlántico regresa a Minas, desde este viernes 27 al domingo 29 de Noviembre, después de varios años de realizarse en Maldonado. Su 31.ª edición será válida por los campeonatos Nacional, Sudamericano y Panamericano de Rally, y reunirá a destacados pilotos y equipos de distintos países de Latinoamérica.



En este escenario, Rodrigo Zeballos será uno de los grandes protagonistas. Al frente del Zeballos Rally Team, competirá con su Citroën C3 Rally2, acompañado por el navegante argentino Diego Cañoti y con la asistencia técnica de GP Motorsport y su propio equipo.



El desafío es histórico: Zeballos buscará convertirse en la cuarta tripulación uruguaya en ganar el Rally del Atlántico, a lo largo de sus 31 ediciones.



La preparación para esta competencia fue intensa y se desarrolló durante todo el año, participando en diferentes pruebas de la región, especialmente en el Rally de Argentina, con el objetivo de medirse ante los mejores exponentes del automovilismo sudamericano y llegar con el máximo nivel competitivo.



La prueba contará con representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y México, entre otros países, y se estima la participación de entre 65 y 70 tripulaciones, además de una importante convocatoria de público.



Para Rodrigo Zeballos y su equipo, el objetivo está claro: representar a Uruguay al máximo nivel y luchar por una victoria que puede escribir una nueva página en la historia del automovilismo internacional.

Firma editorial: Redacción FM GENTE