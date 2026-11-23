La competencia forma parte del ITF World Tennis Masters Tour, circuito organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para deportistas mayores de 30 años. Los participantes buscarán sumar puntos para el ranking mundial de sus respectivas categorías.



Los encuentros se disputarán sobre canchas de polvo de ladrillo, en las modalidades de individuales y dobles, tanto en la rama masculina como femenina. Los jugadores estarán distribuidos en diferentes categorías según sus edades.



La actividad comenzará cada jornada a partir de las 9:30 horas y contará con entrada libre y gratuita para el público que desee presenciar los partidos.



La categoría MT 400 representa uno de los niveles de mayor puntuación dentro del circuito internacional sénior, por lo que el certamen constituye una oportunidad para que los tenistas sumen unidades en la clasificación mundial.



El Cantegril Country Club vuelve a recibir una competencia internacional y suma una nueva actividad deportiva a Punta del Este en la antesala de la temporada de verano.

Firma editorial: Redacción FM GENTE