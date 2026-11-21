El partido comenzó con Boca tomando la iniciativa y generando las situaciones más claras. A los tres minutos, Merentiel aprovechó un error del arquero Everson, pero su remate terminó estrellándose contra el travesaño.



A los 11 minutos, Santiago Ascacíbar convirtió tras un centro de Sebastián Villa, aunque el gol fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, cuatro minutos después, el mediocampista aprovechó una pelota suelta dentro del área y abrió el marcador para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.



Con la ventaja, Boca continuó buscando ampliar la diferencia. A los 30 minutos, Merentiel anticipó un pase hacia el arquero brasileño y generó una nueva oportunidad, que terminó con un remate de Lautaro Blanco por encima del travesaño.



En el comienzo del segundo tiempo, el delantero uruguayo volvió a ser protagonista. A los 48 minutos, apareció dentro del área para conectar un centro de Sebastián Villa y establecer el 2 a 0.



Leandro Lozano fue una de las figuras del encuentro. El lateral uruguayo tuvo una destacada actuación en la defensa del conjunto argentino y contribuyó a mantener el arco en cero ante los intentos de reacción de Atlético Mineiro.



Con esta consagración, Boca Juniors sumó su tercera Copa Sudamericana, luego de las conquistas de 2004 y 2005, y puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Firma editorial: Redacción FM GENTE