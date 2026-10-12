Dos personas sospechosas de incendiar un auto en Punta del Este fueron detenidas

El automóvil, un Mercedes Benz de matrícula brasilera, se encontraba estacionado sobre las calles 24 y 27 de Punta del Este cuando fue prendido fuego. “De las investigaciones del origen del incendio se lo clasificó como intencional”, informó a FM GENTE el jefe de Bomberos de Maldonado Alejandro Moraes.
Bomberos trabajó en el lugar junto a la Seccional Décima y constaron que el mencionado vehículo resultó dañado en su totalidad, mientras que un segundo automóvil, un Chery Tiggo, también fue alcanzado por las llamas y presentó daños parciales, informó a esta emisora Jefatura de Policía.
Del episodio se disponen registros fílmicos en los que se observa a dos personas, una de ellas arrojando una botella al interior del vehículo incendiado. También se localizó en la escena un bidón con combustible.
Foto: Marcelo Gallardo / cuenta X