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incendio, vehiculo, punta del este
Policiales y Judiciales
10:28

Dos personas sospechosas de incendiar un auto en Punta del Este fueron detenidas

Declaran esta tarde en Fiscalía por el incendio de un Mercedes Benz.

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Un hombre mayor de edad y una adolescente de 16 años están a disposición de Fiscalía tras ser detenidos por el incendio a un automóvil ocurrido la noche del domingo 11.

El automóvil, un Mercedes Benz de matrícula brasilera, se encontraba estacionado sobre las calles 24 y 27 de Punta del Este cuando fue prendido fuego. “De las investigaciones del origen del incendio se lo clasificó como intencional”, informó a FM GENTE el jefe de Bomberos de Maldonado Alejandro Moraes.

Bomberos trabajó en el lugar junto a la Seccional Décima y constaron que el mencionado vehículo resultó dañado en su totalidad, mientras que un segundo automóvil, un Chery Tiggo, también fue alcanzado por las llamas y presentó daños parciales, informó a esta emisora Jefatura de Policía.

Del episodio se disponen registros fílmicos en los que se observa a dos personas, una de ellas arrojando una botella al interior del vehículo incendiado. También se localizó en la escena un bidón con combustible.


Foto: Marcelo Gallardo / cuenta X
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