“Fue una desesperación grande y muy triste saber que se había muerto”: el relato del joven que intentó salvar a un pescador

Diego había finalizado su turno laboral y se encontraba esperando a un compañero de trabajo, alrededor de las dos de la madrugada de este lunes 5, cuando un muchacho llegó corriendo al establecimiento gritando desesperado que un pescador se había caído al agua.



Inmediatamente los dos mozos corrieron hacia el lugar y prendieron las linternas de sus celulares. “Al principio no lo veíamos hasta que seguimos alumbrando y lo vimos. Ahí me saqué toda la ropa y me tiré al agua”, contó.



El pescador estaba a unos 10 o 12 metros del muelle. Como la marea estaba muy baja, explicó el joven, no podía alcanzar la estructura para sujetarse y nadó con el hombre todo lo que pudo hasta llegar a una de las columnas del muelle.



“En ese momento, mi compañero Julián me tiró su cinto. Me sujeté del cinto con una mano, con la otra sostuve al pescador y con los pies trataba de patalear para mantenernos a flote. Sin embargo, al patalear sentí que la caña de pescar estaba enredada debajo de mí y terminé enredándome también, aunque logré zafar”, detalló.



Diego contó que permaneció sosteniendo al pescador durante unos 10 o 15 minutos hasta que Prefectura arribó al lugar con un gomón. Luego de subirlo al bote, el personal comenzó a hacerle reanimación. “Yo quedé aferrado a la columna del muelle y lo último que alcancé a ver fue cómo se alejaban intentando reanimarlo”, añadió.



“Salí congelado, fui corriendo hacia mi auto, prendí el aire acondicionado y me puse un poco de ropa seca. Vino la Asistencial Médica, me dio asistencia”, enumeró.



“Me rayé un poco contra los caracolillos y los mejillones de la columna, pero no sufrí ninguna consecuencia”, informó el joven.



“Yo traté de reanimarlo mientras lo sujetaba, pero no podía con toda la ropa que tenía el hombre. Fue una desesperación grande y fue muy triste después saber que se había muerto”, lamentó.





Foto: imagen ilustrativa

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