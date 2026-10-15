Engañaron a un adolescente con una falsa emergencia familiar y le robaron US$ 10.000 en Maldonado

Según la denuncia, un hombre se acercó al portón de entrada de la vivienda y le dijo al menor que su padre había sufrido un accidente y que necesitaba dinero para quedar en libertad



.Ante esa situación, el niño ingresó a la casa, tomó los ahorros de sus abuelos y se los entregó al hombre. El dinero, unos 10.000 dólares, que según dijo este mediodía la madre del chico a FM GENTE, estaba conformado por dólares, libras y moneda nacional.



A la hora que fue contactada por la emisora, la familia se encontraba en la dependencia de Hechos Complejos ratificando la denuncia pertinente, donde además el chico debía prestar declaraciones.



Según confirmó la mujer, el dinero lo estaba ahorrando la abuela paterna a los efectos de someterse a un tratamiento médico y también para un viaje al exterior.







(Noticia en Proceso)



(Fotos enviadas a FM GENTE por la familia damnificada)

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