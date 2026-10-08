Hallaron muerto en Punta Colorada a cuñado del operador inmobiliario Paulo Álvez vinculado a la maniobra con terrenos en Punta Negra

El fallecido era hermano de Elenora Rodríguez, esposa de Paulo Álvez. El matrimonio compareció recientemente ante la Justicia en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas con terrenos en Punta Negra.
Como lo informó FM GENTE en su momento, Álvez fue imputado por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia dispuso, como medida cautelar, su arresto domiciliario total por 90 días. Rodríguez, por su parte, fue condenada a 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por asociación para delinquir y estafa.