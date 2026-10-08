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Cuñado, Paulo Alvez, apareció, muerto, Punta Colorada,
Policiales y Judiciales
19:50

Hallaron muerto en Punta Colorada a cuñado del operador inmobiliario Paulo Álvez vinculado a la maniobra con terrenos en Punta Negra

Un hombre de 51 años, cuñado del operador inmobiliario Paulo Álvez, fue hallado sin vida este jueves 8 de octubre en una vivienda de balneario Punta Colorada. Fuentes vinculadas al caso que se trató de un suicidio, informó en su portal semanario La Prensa de Piriápolis.

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El hallazgo se produjo durante en horas de la tarde, en las inmediaciones de calle 1 y Camino de la Gloria, cerca del límite con balneario San Francisco, en jurisdicción de Seccional 11.ª de Piriápolis. En el lugar trabajaronn efectivos de esa dependencia, personal de Investigaciones de la Zona Operacional Uno y Policía Científica, con intervención de Fiscalía.

El fallecido era hermano de Elenora Rodríguez, esposa de Paulo Álvez. El matrimonio compareció recientemente ante la Justicia en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas con terrenos en Punta Negra.

Como lo informó FM GENTE en su momento, Álvez fue imputado por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia dispuso, como medida cautelar, su arresto domiciliario total por 90 días. Rodríguez, por su parte, fue condenada a 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por asociación para delinquir y estafa.
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