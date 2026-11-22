La competencia se desarrolló en la piscina olímpica de 50 metros y contó con cuatro etapas, distribuidas en dos jornadas. Los participantes compitieron en pruebas de estilo libre, espalda, pecho, mariposa y combinado, con distancias que fueron desde los 50 hasta los 1.500 metros, además de relevos femeninos, masculinos y mixtos.



Entre los principales protagonistas estuvieron Nicole Frank y Leo Nolles, los dos últimos representantes olímpicos de Uruguay en natación. También participaron Mateo Gómez, Juan Manuel Ergui, Luciana de Armas y Federico Castell, junto a deportistas internacionales de Argentina, Brasil y España.



El departamento de Maldonado estuvo representado por nadadores de la Intendencia, mientras que también participaron instituciones como Biguá, Olimpia, Hebraica, Club Banco República, Remeros de Salto y Remeros de Mercedes, entre otras.



Olimpia presentó una delegación de 16 competidores, entre ellos Matías Vázquez, Federico Castell, Luciana de Armas y Marielys Martínez.



El campeonato contempló reconocimientos para los tres primeros puestos de cada prueba individual y de relevos, además de copas para los clubes mejor ubicados y distinciones a las mejores marcas técnicas femeninas y masculinas, según el sistema de puntuación de World Aquatics.



La actividad contó con el respaldo del Campus de Maldonado, cuyas instalaciones recibieron una de las principales competencias del calendario nacional de natación.

Firma editorial: Redacción FM GENTE