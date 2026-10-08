Proponen una transformación integral de la Plaza Mateo Kutalek de San Carlos

Un proyecto impulsado por vecinos y usuarios del Barrio Fígoli propone una renovación integral de la Plaza Mateo Kutalek, incorporando mejoras en el área deportiva y recreativa, accesibilidad, iluminación, mobiliario y espacios verdes.



Uno de los impulsores de la propuesta es Alejandro Pereira, vecino de San Carlos y militante del Frente Amplio, quien explicó que el proyecto surgió a partir de la necesidad de mejorar un espacio utilizado diariamente por familias, niños, adolescentes y adultos.



Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la recuperación de la cancha de básquetbol y fútbol. La propuesta contempla reparar su superficie, renovar la demarcación, colocar nuevos arcos, aros y redes, además de volver a cercar el sector para brindar mayor seguridad durante las actividades deportivas.



También se plantea ampliar y renovar el sector destinado a juegos infantiles, incorporando propuestas accesibles para niños con diferentes capacidades. A esto se suma la instalación de estaciones para realizar ejercicio físico al aire libre, destinadas a jóvenes, adultos y personas mayores.



El proyecto incluye además la construcción de senderos internos que permitan recorrer la plaza sin necesidad de transitar directamente por el césped, así como la incorporación de nuevos bancos, mesas y otros elementos de mobiliario para favorecer la permanencia y el encuentro entre vecinos.



Otro de los aspectos centrales es el fortalecimiento de la infraestructura verde. La iniciativa propone incorporar árboles y plantas, generar sectores de sombra natural y mejorar las condiciones paisajísticas del espacio, con el objetivo de convertirlo en un lugar de uso intergeneracional.



En materia de iluminación, Pereira señaló que se analiza la posibilidad de incorporar tecnología más moderna y, eventualmente, paneles solares. Aclaró que esta alternativa todavía no está definida como parte del proyecto definitivo.



La propuesta se encuentra actualmente en etapa de elaboración y será enriquecida con los aportes de los vecinos. En ese sentido, está prevista una reunión abierta para el sábado 17 de octubre, a las 17:30 horas, en la propia plaza, donde se recibirán ideas y planteos de quienes quieran participar.



Pereira remarcó que la intención es que el proyecto no responda únicamente a las ideas de quienes comenzaron a elaborarlo, sino que pueda incorporar las necesidades y propuestas de la comunidad antes de ser presentado al Presupuesto Participativo.



Desde ámbitos municipales se informó a FM GENTE, luego de la entrevista, que ese espacio público ya está previsto que sea intervenido con una obra de mejoramiento.

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