Puesta de manifiesto del fraccionamiento Los Manantiales; vecinos consideran que el proyecto puede ser “devastador”

El proyecto, promovido por la sociedad anónima Claratown – de la que no se dispone información - fue clasificado por el Ministerio de Ambiente en categoría B. Por esta razón es que el proyecto fue puesto de manifiesto – mecanismo que estará disponible hasta el próximo 15 de octubre - a través del cual la ciudadanía puede enviar consideraciones, así como consultar los informes ambientales y otros documentos del proyecto.El fraccionamiento Los Manantiales fue aprobado por la Junta Departamental, sin los votos del Frente Amplio, el pasado 30 de diciembre de 2024 en una sesión extraordinaria y hasta la actualidad ha estado cargado de polémicas.Vecinos de Laguna del Diario denunciaron que los desarrolladores estaban vendiendo los terrenos antes de que el proyecto fuera aprobado. Uno de ellos, Federico Luengo, afirmó en declaraciones a FM GENTE que antes de que el expediente ingresara a la Junta Departamental consultó a los gestionantes por la compra de un terreno y respondieron que los lotes costaban 57.845 dólares.¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO?Desde la página web del emprendimiento señalan que Los Manantiales es un nuevo “barrio jardín” en Maldonado. “Un lugar donde vivir en familia, en armonía con la naturaleza en una ubicación estratégica: cerca de todo, lejos del ruido”.El fraccionamiento está ubicado sobre los padrones N.º 2.659, 2.660, 2.665 y 31.980, con acceso desde Av. Antonio Lussich, entre las calles Mar Azul y Las Golondrinas. El área total comprende aproximadamente 89 hectáreas.El predio se encuentra próximo al sistema ambiental de la Laguna del Diario, incluyendo sectores de humedal y drenajes naturales vinculados a su cuenca. Los humedales asociados a la Laguna del Diario comprendidos en el área del proyecto se encuentran considerados como Humedales de Importancia Ambiental (HIA).El proyecto prevé la creación de hasta 702 lotes de entre 500 y 1.000 m², además de un centro comercial que se levantará sobre 10.000 metros cuadrados.El estudio de impacto ambiental, presentado ante el Ministerio de Ambiente y realizado por la ingeniera María Antía, concluye que el desarrollo urbano propuesto “puede compatibilizarse con la conservación de los principales valores ambientales del área”.El informe argumenta que “la adecuada gestión de las aguas pluviales y la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y seguimiento previstas permiten mantener los impactos residuales dentro de niveles ambientalmente aceptables”.Por su parte, vecinos de Laguna del Diario convocan a la ciudadanía, a través de su red social Instagram, a sumar su voz en la puesta de manifiesto, considerando que el alcance de esta intervención urbanística “puede llegar a ser devastadora para todo el ecosistema”.