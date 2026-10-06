Corporación Gastronómica mira con atención el impacto del fenómeno de El Niño en la próxima temporada

La Corporación Gastronómica de Punta del Este mantiene expectativas de cara a la próxima temporada de verano, aunque observa con atención el posible impacto del fenómeno de El Niño y las condiciones económicas de los principales mercados emisores de turistas.



Sebastián Freire, integrante de la organización, señaló que el comportamiento del clima será una de las variables a seguir durante los próximos meses. Según explicó, si las condiciones climáticas acompañan, esperan una buena temporada, aunque remarcó la necesidad de evitar falsas expectativas debido a factores que no pueden ser controlados por el sector.



En paralelo, la Corporación Gastronómica valoró la renovación de los beneficios vinculados al IVA para el turismo. Freire indicó que el sector había mantenido reuniones con los ministerios de Turismo y Economía y que el 26 de agosto recibió la confirmación de la continuidad del beneficio de los nueve puntos de reducción del IVA para determinados pagos con tarjetas.



Además, informó que está previsto un nuevo decreto que establecerá la devolución del total del IVA para turistas extranjeros a partir del 15 de noviembre.



Desde la Corporación consideran que estas medidas contribuyen a mejorar la competitividad del destino y funcionan como una herramienta de promoción frente a la percepción de que Punta del Este y Uruguay presentan precios elevados.



El sector gastronómico ya comenzó con los preparativos para el verano, especialmente en materia de contratación y capacitación de personal. Freire destacó la necesidad de contar con trabajadores calificados y señaló que vienen desarrollando acciones junto a instituciones como UTU e INEFOP.



También destacó la diversidad de la propuesta gastronómica de Punta del Este, que combina cocina internacional con productos locales como carne, chivito, pescado artesanal, vinos, aceite de oliva y quesos.



En materia de precios, Freire sostuvo que existe una oferta para distintos presupuestos, pero reconoció que la gastronomía atraviesa dificultades de competitividad y una baja rentabilidad, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas.



Por otra parte, señaló que Argentina continúa siendo el principal mercado extranjero para el destino, mientras que Brasil ocupa el segundo lugar. La evolución económica y política de ambos países será seguida de cerca por el sector, debido a su incidencia sobre el comportamiento de los turistas durante el verano.

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