Justicia ordenó al exintendente Antía devolver predio al Instituto de Colonización

La jueza letrada de 6º turno de Maldonado, Gabriela Aida Tuberosa Etchart, ordenó al exintendente de Maldonado Enrique Antía la entrega inmediata de la fracción N° 4D de la Colonia Benito Nardone al Instituto Nacional de Colonización (INC).



El predio en disputa, conocido como el campo "El Sarandí", cuenta con una extensión de 46 hectáreas. La magistrada tomó la decisión tras desestimar las excepciones presentadas por la defensa del exintendente, manteniendo la resolución - que ya había sido decretada al inicio del proceso - que obliga a entregar el inmueble.



La causa comenzó en 2019 y ha tenido varios traslados entre juzgados. Inclusive estuvo archivada desde diciembre de 2022 hasta julio de 2025.



ORIGEN DEL CASO



El Instituto Nacional de Colonización le adjudicó a Enrique Antía dos fracciones de campo ubicadas cerca de Aiguá en los años 1981 y 1985 respectivamente. En aquel entonces, Antía se desempeñaba como inspector de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) y el fin del predio era desarrollar un tambo.



Sin embargo, una inspección técnica realizada en 2018 constató que Antía incumplía los requisitos fundamentales que la Ley de Colonización N° 11.029 exige a los colonos: residencia en el predio y trabajo directo de la tierra.



La inspección constató que el exintendente residía en Maldonado y que los predios mencionados no contaban con vivienda alguna. Asimismo, se tomó conocimiento que el trabajo era realizado por empleados contratados por la sociedad civil agropecuaria Antía Chiacchio, que explota en conjunto unas 1.400 hectáreas.



“Por ende, no encuadra en el perfil de colono que el INC debe priorizar según la ley, es decir, productores familiares o trabajadoras rurales con situaciones de contexto apremiante, necesidad de tierra y disposición a residir en el medio rural con su familia, los incumplimientos constatados habilitan la recisión del contrato”, detalla la sentencia a la que accedió FM GENTE.

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