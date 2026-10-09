Video: la impactante caída del ciclista fernandino Thomas Silva en la carrera Gran Piemonte

El ciclista fernandino Thomas Silva Coussan sufrió una fuerte caída en la carrera Gran Piemonte de Italia, disputada este jueves 8.



El deportista chocó contra la valla y cayó, y luego varios ciclistas pasaron por encima de él.



Su equipo, el XDS Astana Team, comunicó que no sufrió lesiones graves y que completó el recorrido.





Foto: Revista Mundo Ciclístico

Video: El País

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