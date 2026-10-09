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11:31

Video: la impactante caída del ciclista fernandino Thomas Silva en la carrera Gran Piemonte

El equipo ciclista confirmó que no sufrió lesiones graves y que culminó la carrera.

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El ciclista fernandino Thomas Silva Coussan sufrió una fuerte caída en la carrera Gran Piemonte de Italia, disputada este jueves 8.

El deportista chocó contra la valla y cayó, y luego varios ciclistas pasaron por encima de él.

Su equipo, el XDS Astana Team, comunicó que no sufrió lesiones graves y que completó el recorrido.


Foto: Revista Mundo Ciclístico
Video: El País
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