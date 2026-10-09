Video: la impactante caída del ciclista fernandino Thomas Silva en la carrera Gran Piemonte

El deportista chocó contra la valla y cayó, y luego varios ciclistas pasaron por encima de él.
Su equipo, el XDS Astana Team, comunicó que no sufrió lesiones graves y que completó el recorrido.
Foto: Revista Mundo Ciclístico
Video: El País
Silva llegó en solitario a 51 segundos del ganador, el español Igor Arrieta, que se impuso pese a equivocarse de camino a dos kilómetros del final.
Se trata de un hecho histórico para el ciclismo uruguayo, ya que ninguno antes había participado en la prestigiosa competencia. Además, el fernandino, iniciará...
Silva Coussan viene de completar el Giro de Italia con una destacada actuación.
Restan tres etapas para finalizar el tour y conocer los resultados finales.
Santiago Granizal, oriundo de Maldonado, se alzó como ganador del concurso 'Baila como Puedas', una historia de superación y dedicación en el mundo del baile.